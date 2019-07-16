Соледар, ДНР, , 10:18 — REGNUM

Украинские силовики десять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 119 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 16 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

На горловском направлении украинские силовики выпустили четыре мины калибра 82 мм, а также применили вооружение РПГ и СПГ.

На донецком направлении ВСУ применили гранатомёты АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении зафиксировано применение гаубиц калибра 122 мм. Боевики ВСУ выпустили 24 снаряда, а также 76 мин калибра 120 мм и шесть мин калибра 82 мм.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Доломитное, Александровка, Сигнальное, Коминтерново, Куликово, Ленинское, Заиченко», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что в результате обстрела жертв среди мирных жителей, а также повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее представитель Народной милиции ДНР сообщил, что украинские силовики по ошибке уничтожили собственные позиции при помощи машины разминирования. Погибли три боевика, ещё 11 получили ранения.

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