Ульяновск, , 10:05 — REGNUM

В Ульяновске вынесен приговор членам преступной группы, которых обвиняли в организации незаконного оборота алкогольного фальсификата — водки, коньяка и рома. Причинённый государству ущерб оценивался в 37,4 млн рублей. Злоумышленники получили от 12,5 до 13,5 лет лишения, каждый оштрафован на 12,85 млн рублей, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Перед судом предстали трое жителей региона: 49-летний директор местной фирмы, ранее судимый 50-летний сообщник и 37-летний безработный. По данным следствия, они возглавили структурные подразделения преступной группы, занимающейся изготовлением и реализацией алкогольного фальсификата.

«Незаконная деятельность осуществлялась на территории двух производственных баз в Ульяновске. Ром, коньяк и водка под видом известных торговых марок с поддельными сопроводительными документами систематически вывозились оптовыми партиями большегрузным автотранспортом и продавались на территории региона и соседних субъектов», — говорят в надзорном ведомстве.

В прокуратуре отмечают, что низкая себестоимость фальсификата была обусловлена несоблюдением технологического процесса производства и неуплатой обязательных сборов в федеральный бюджет — нанесённый государству ущерб оценён на сумму более 37,4 млн рублей.

В зависимости от роли и участия в деятельности преступного сообщества злоумышленники признаны виновными в руководстве преступной организации, производстве и сбыте немаркированной алкогольной продукции, незаконном использовании чужого товарного знака, даче взятки, использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок. Они получили от 12,5 до 13,5 лет колонии строгого режима со штрафом каждому в размере 12,85 млн рублей. Приговор вступил в законную силу.

В прокуратуре напоминают, что члены преступного сообщества также передали бывшему заместителю начальника полиции УМВД России по Ульяновской области более 12,8 млн рублей за незаконное покровительство. Бывший полицейский уже выслушал приговор: он получил десять лет колонии строгого режима со штрафом в размере 38,5 млн рублей.

Уголовное дело в отношении других членов преступного сообщества выделено в отдельное производство.

Как сообщало ИА REGNUM, следствие полагает, что с января 2016 года злоумышленники организовали два подпольных завода по изготовлению подделок водки и коньяка более чем 20 известных наименований. По версии СУ СКР по региону, к производству алкогольного суррогата злоумышленники привлекли более 150 человек, снабженная поддельными акцизными марками продукция распространялась на территории нескольких регионов.

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