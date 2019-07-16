Грозный, , 09:46 — REGNUM

Неправильные действия пилота, по предварительным данным, привели к падению легкомоторного самолета на частный дом в Шелковском районе Чечни. Об этом сообщили 16 июля в пресс-службе районной администрации.

Отмечено, что владелец самолета — местный житель, который занимается выращиванием риса. Воздушное судно упало на дом, где находились люди, потому что «при взлете пилот не рассчитал», уточняет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 16 июля в станице Новощедринская в Чечне на частный дом рухнул легкий самолет. Пострадали четыре человека: пилот, две женщины и ребенок. Причины ЧП устанавливаются.

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