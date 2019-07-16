Иркутск, 16 июля 2019, 09:44 — REGNUM

Иркутские спасатели со ссылкой на синоптиков предупредили об изменении обстановки на годропостах в связи с возобновлением осадков. Как сказано на официальном сайте регионального МЧС РФ, сегодня, 16 июля, в верховьях рек Иркут, Китой, Ока, Ия, Уда отмечается повышение уровней воды на 20—80 сантиметров. На остальных реках Приангарья колебание уровней воды составило 5—20 сантиметров.

«В последующие дни — 17−18 июля — на реках Иркут, Китой, Ока, Ия ожидается повышение уровней воды на 20—60 сантиметров, на остальных реках области — колебание уровней воды в пределах 5—20 сантиметров».
ГУ МЧС РФ по Иркутской области

Напомним, Иркутская область, едва оправившись от мощнейшего наводнения, рискует вновь «поплыть». 16 июля, по данном синоптиков, в селеопасных районах Южного Прибайкалья ожидаются очень сильные дожди, местами по области — ливневые дожди, грозы, при грозах порывы северо-западного ветра — до 15 м/с.

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Завтра, 17 июля, в центральных, северо-западных районах, днём в западных районах Иркутской области также ожидаются ливневые дожди.