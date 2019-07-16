Иркутск, , 09:44 — REGNUM

Иркутские спасатели со ссылкой на синоптиков предупредили об изменении обстановки на годропостах в связи с возобновлением осадков. Как сказано на официальном сайте регионального МЧС РФ, сегодня, 16 июля, в верховьях рек Иркут, Китой, Ока, Ия, Уда отмечается повышение уровней воды на 20—80 сантиметров. На остальных реках Приангарья колебание уровней воды составило 5—20 сантиметров.

ГУ МЧС РФ по Иркутской области «В последующие дни — 17−18 июля — на реках Иркут, Китой, Ока, Ия ожидается повышение уровней воды на 20—60 сантиметров, на остальных реках области — колебание уровней воды в пределах 5—20 сантиметров».

Напомним, Иркутская область, едва оправившись от мощнейшего наводнения, рискует вновь «поплыть». 16 июля, по данном синоптиков, в селеопасных районах Южного Прибайкалья ожидаются очень сильные дожди, местами по области — ливневые дожди, грозы, при грозах порывы северо-западного ветра — до 15 м/с.

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Завтра, 17 июля, в центральных, северо-западных районах, днём в западных районах Иркутской области также ожидаются ливневые дожди.