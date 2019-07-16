Анадырь, , 09:32 — REGNUM

На территории Чукотского автономного округа действуют 11 природных пожаров на площади 13 820 га, сообщает 16 июля пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

Отмечается, что возникновению природных пожаров способствовала жаркая, сухая погода и грозы. Пожары действуют на удаленных территориях и в труднодоступной зоне авиационного применения сил и средств.

Ситуация осложняется обилием высокогоримого кедрового стланика и ветреной погодой, уточнили в ведомстве.

«МЧС предупреждает о том, что при изменении направления ветра возможно задымление в населенных пунктах», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим ЧС из-за лесных пожаров. В регионе зафиксировано 80 очагов возгораний в лесах на площади более 270 тыс. га. От лесных пожаров в крае страдает город Красноярск. В выходные (13−14 июля) город затянуло смогом.

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