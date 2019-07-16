Шри-Джаяварденепура-Котте, , 09:34 — REGNUM

В Индийском океане на борту танкера GAS AEGEAN нашли тела двух моряков, сообщил 15 июля специализированный ресурс «Ассоль».

Один из погибших — 39-летний гражданин РФ, второй — 34-летний механик из украинского города Измаила.

Судно шло из Франции в Восточную Индию, однако после обнаружения тел оно сменило курс и зашло в один из портов Шри-Ланки.

Тела моряков отправлены на экспертизу. По неподтверждённым данным, мужчины накануне распивали спирт, взятый в госпитале.

Читайте также: Москалькова напомнила условия освобождения украинских моряков