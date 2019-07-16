Грозный, , 09:02 — REGNUM

В Чечне в результате падения легкомоторного самолета разрушен частный дом. Инцидент произошел 16 июля около 08:00 в станице Новощедринская.

При аварии пострадали четверо человек, сообщили ИА REGNUM в экстренных службах региона.

В результате падения самолета получил травмы сам пилот, а также три жильца частного дома — в том числе один ребенок.

«Пострадал пилот, а также две женщины и ребенок. Погибших нет. Пострадавшие госпитализированы», — сообщил источник в МЧС.

В настоящее время на месте аварии летного аппарата работают следователии и экстренные службы. Устанавливаются причины произошедшего.