Иркутск, , 09:01 — REGNUM

В Иркутской области, где сейчас действует два режима ЧС, связанных со стихийными бедствиями природного характера, ухудшается пожароопасная обстановка. По данным сайта регионального правительства, на сегодняшний день, 16 июля, в Приангарье действуют 28 пожаров общей площадью 26 870 га. Но, кроме этого, в зоне космического контроля обнаружено 43 пожара общей площадью 64 017 га, которые решено «закрыть».

Из-за труднодоступности и большой удаленности от населённых пунктов не будут потушены 58 222 га, покрытых лесом. Ещё 12 очагов общей площадью 22 364 га перешли на утро 16 июля в локализованном состоянии.

На этом фоне совсем уж незначительными выглядят усилия по борьбе с возгораниями. Всего за сутки ликвидировано восемь пожаров общей площадью 1675 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Приангарье также объявлен режим ЧС в связи с наводнением. Пострадали более 100 населённых пунктов с населением в несколько десятков тысяч человек. Не обошлось без жертв. Паводок оказался смертельным для 25 человек, ещё восемь числятся пропавшими без вести.