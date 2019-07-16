Якутск, , 08:55 — REGNUM

В Якутске суд огласил приговор супругам Левадным, которые насильно удерживали в своём доме филиппинку-домработницу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Суд признал виновными и Александра, и Кристину Левадных в незаконном лишении свободы филиппинки Ракель Фаброз де ла Круз.

Супруг, который являлся на момент преступления заместителем начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями, признан виновным в превышении должностных полномочий. Он приговорён к пяти годам условного лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Звания подполковника и права занимать должности в правоохранительных органах на два года его лишили.

Кристина осуждена на 4 года условно, с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, с Левадных взыщут моральный ущерб в пользу потерпевшей, в общей сложности 500 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, инцидент с гражданкой Филиппин случился ещё зимой 2017 года. Пострадавшая работала в клининговой компании, которой владела Кристина Левадная. Когда филиппинка решила уволиться из-за задержек зарплаты, супруги закрыли её в квартире. Ракель Фаброз сбежала от них через окно, сломала ногу и позвоночник.

Предприниматель Афанасий Алексеев обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой проконтролировать расследование уголовного дела.