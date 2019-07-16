Курган, , 08:48 — REGNUM

В Курганской области бывший глава сельсовета, оштрафованный за неправомерную деятельность на 120 тыс. рублей, пошёл на хитрость, пытаясь отстоять перед приставами свой автомобиль «Шевроле Ланос». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФССП России по Зауралью.

Штраф экс-чиновник принципиально не платил, считая несправедливым приговор суда. Приставы возбудили производство по ст. 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда»). Причём суд отказал ему в рассрочке платежа по штрафу.

Когда приставы попытались в счёт штрафа изъять автомобиль «Шевроле Ланос» экс-главы сельсовета, мужчина пошёл на хитрость, сказав, что в машине остались личные вещи, заскочил в него и закрылся. Приставы несколько часов уговаривали бывшего чиновника образумиться. В итоге он вылез из автомобиля, который затем был передан на ответственное хранение в специализированную организацию.

Если экс-глава сельсовета не оплатит долг, то автомобиль будет передан на реализацию.