Бутембо, Конго, , 08:35 — REGNUM

Неизвестные убили двоих медицинских работников из центра по лечению лихорадки Эбола в провинции Северное Киву вблизи города Мукулиа в минувшие выходные (13−14 июля). Инцидент стал последним в череде нападений на медицинский персонал в этом году, в результате чего десятки врачей погибли в ДР Конго, передает информационное агентство Reuters.

«Каждая атака помогает Эболе распространяться. Эбола получает бесплатный билет», — заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Помимо отсутствия безопасности, важная проблема на пути прекращения болезни — деньги, сказали чиновники.

«Если мы не соберем больше средств,… вспышку болезни будет невозможно взять под контроль», — сказал в интервью Reuters глава гуманитарной миссии ООН Марк Лоукок.

«Деньги нужны не на следующей неделе, не в следующем месяце, не в конце года. Они нужны сейчас», — добавил он.