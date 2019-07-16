Мизоч, , 08:31 — REGNUM

В инфекционном отделении областной больницы оказались 39 гостей свадьбы, проходившей в посёлке Мизоч Ровенской области. Об этом сообщили 16 июля в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Среди госпитализированных восемь детей.

«15 июля в инфекционное отделение Здолбуновской районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 39 человек (из них 8 детей), которые находились на свадьбе в кафе «Гурман» в посёлке городского типа Мизоч», — сказано в сообщении.

Всего кафе посетили около 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Луцке госпитализированы посетители пиццерии «Феличита». Им поставили диагноз «острый гастроэнтероколит».

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