Мизоч, 16 июля 2019, 08:31 — REGNUM
В инфекционном отделении областной больницы оказались 39 гостей свадьбы, проходившей в посёлке Мизоч Ровенской области. Об этом сообщили 16 июля в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Среди госпитализированных восемь детей.
Всего кафе посетили около 100 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Луцке госпитализированы посетители пиццерии «Феличита». Им поставили диагноз «острый гастроэнтероколит».
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