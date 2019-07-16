Кемерово, , 08:16 — REGNUM

В Кузбасс из Иркутской области приехали 137 детей. Их сопровождают 11 педагогов и два медработника. В Кемеровской области иркутские школьники пробудут 21 день. Как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, их всех разместили в двух школах Промышленновского и Прокопьевского районов.

«Для них организовано пятиразовое питание, медицинское и психологическое сопровождение, развлекательная программа. Планируется, что делегация из Иркутска в рамках экскурсионных мероприятий встретится с олимпийскими чемпионами Кемеровской области, посетит мобильный автогородок и мобильный комплекс ГТО», — уточнили в обладминистрации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жители Кемеровской области собрали для пострадавших от наводнения в Иркутской области около 40 тонн предметов первой необходимости.

Напомним, 26 июня после продолжительный дождей в Иркутской области началось наводнение: вышедшие из берегов реки подтопили более десяти тысяч домов. Наиболее сложная ситуация сложилась в городе Тулуне. Здесь мощным потоком воды сносило частные дома. От паводка в Приангарье пострадали более ста населенных пунктов, 3,5 тыс. жилых домов не подлежат восстановлению. Погибшими найдены 25 человек, около 650 человек были госпитализированы.

Накануне, 15 июля, стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, помогающее ускорить выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области.