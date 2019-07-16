Гома, Конго, , 08:11 — REGNUM

Вирус Эболы впервые достиг конголезского города Гома, расположенного на границе с Руандой. Город является крупным транзитным узлом, в котором проживает более миллиона человек, передает CNN Africa.

Случай, подтвержденный в воскресенье, 14 июля, министерством здравоохранения ДР Конго, вызвал опасения того, что вирус может проникнуть в Руанду, где еще не было зафиксировано случаев Эболы. Распространение вируса за пределы ДР Конго активно пытаются предотвратить специалисты в области здравоохранения, сообщает телеканал.

По данным министерства здравоохранения страны, случай Эболы в Гоме был подтвержден у пастора, который прибыл на автобусе из северо-восточного города Бутембо, где вирус зародился в сентябре 2018 года.

Местные власти сообщили, что установили личности всех пассажиров автобуса и водителя. Отмечается, что благодаря оперативности, с которой пациент был изолирован и переведен в центр лечения Эболы, риск распространения заболевания в Гоме остается низким. Водитель автобуса и 18 других пассажиров были привиты в понедельник, 15 июля.

С тех пор как в августе прошлого года в Демократической Республике Конго началась вспышка Эболы, вирус разорил северо-восточные провинции Северного Киву, где расположен Бутембо, и соседнюю провинцию Итури. По данным министерства здравоохранения страны, в центральноафриканской стране было зарегистрировано в общей сложности 2489 случаев, в результате которых погибли 1665 человек.

Чиновники здравоохранения и организации по оказанию помощи боялись распространения Эболы в Гоме и в течение многих месяцев работали, чтобы подготовиться к возможному случаю заболевания — отчасти, поэтому случай был немедленно зафиксирован, а больной изолирован.

«Хоть мы и не приветствуем эту новость, это то, чего мы давно ожидали» , — заявил в Twitter Тедрос Адханом Гебреесус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Мы проделали интенсивную работу по подготовке Гомы, чтобы любой случай был выявлен и встретил оперативное реагирование», — добавил он. Подготовительные меры включают в себя группы реагирования на чрезвычайные ситуации, которые проводят учения по моделированию потенциальных вспышек, группы ВОЗ, которые проверяют путешественников на каждом пункте въезда и выезда из Гомы, и работники, которые проверяют городские медицинские центры каждое утро на наличие подозрительных случаев, по словам должностных лиц ВОЗ.