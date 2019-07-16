Анкара, 16 июля 2019, 07:54 — REGNUM
Министерство обороны Турции сообщило о «нейтрализации» 71 члена Рабочей партии Курдистана (РПК) с конца мая 2019 года. Об этом 16 июля сообщается на официальной странице ведомства в Twitter.
Бои проходили на территории Ирака в районе Хуакурк, они начались 27 мая в рамках спецоперации «Коготь».
Термин «нейтрализован» используется турецкими военными в отношении как ликвидированного противника, так и взятого в плен или сдавшегося добровольно. Целью подобного употребления является стремление скрыть информацию о судьбе повстанцев.
Напомним, Рабочая партия Курдистана ведет борьбу с правительством Турции на протяжении десятилетий. Целью партизан является создание автономии в рамках государства.
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