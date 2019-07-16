Сурабая, Индонезия, , 07:54 — REGNUM

Подземные толчки магнитудой 6,1 зафиксированы в Индонезии, неподалеку от острова Бали. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр толчка находился на 291 км юго-восточнее Сурабаи — второго по величине индонезийского города, расположенного на востоке острова Ява. Очаг землетрясения залегал на глубине 100 км.

Данных и разрушениях и пострадавших нет. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Индонезии 14 июля. Тогда эпицентр находился в 102 километрах к северо-востоку от населенного пункта Лайвуй на острове Хальмахера. Территория Индонезии находится в пределах так называемого Тихоокеанского огненного кольца — региона с высокой степенью тектонической активности. В разных районах островного государства время от времени фиксируют подземные толчки.

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