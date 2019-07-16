Южно-Сахалинск, , 07:33 — REGNUM

Бывший зампред правительства Сахалинской области Игорь Быстров, арестованный по делу рыбокомбината «Островной», который он и его коллеги возрождали по распоряжению президента России Владимира Путина, из СИЗО передал открытое письмо в СМИ и правоохранительные организации. В своём послании Игорь Быстров сообщил о произволе и давлении, которое оказывают на него правоохранители, требуя показания и признаний, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Обращение к общественности Игорь Быстров передал через адвоката.

«Информирую вас о том, что за время моего нахождения в СИЗО Хабаровска несколько раз меня водили на встречи с сотрудниками УФСБ по Сахалинской области, встречи проводились без моего согласия и адвокатов. Сотрудники склоняли меня к даче нужных им показаний, по обстоятельствам, не имеющим отношения к моему делу. Понуждали к подписанию досудебного соглашения со следствием, спекулируя на здоровье членов моей семьи — 84-летнего тестя, положении, в котором находится моя несовершеннолетняя дочь, в случае моего длительного пребывания в СИЗО и «на зоне», — написал Игорь Быстров.

Письмо опубликовало региональное ИА Сахалин. Инфо.

В своем обращении экс-зампред сообщил, что его шантажируют тем, что люди, написавшие на него доносы, гуляют на свободе. Быстров осознаёт, что его будут держать в СИЗО до тех пор, пока он не созреет хоть до какого-то признания. Кроме доносов двух сахалинцев, которые написали, что Быстров будет бегать за ними по всей России «с топором», чтобы заставить изменить показания, никаких обвинений против Быстрова до сих пор не выдвинуто за 2 месяца следствия. Как написал Игорь Быстров, сотрудники сахалинского УФСБ сказали ему, что следствие будет идти столько, сколько нужно им.

Быстров попросил общественность направить его письмо в правозащитные и рыбохозяйственные общественные объединения. Он также попросил проинформировать УФСБ по Сахалинской области, СК РФ по ДФО, областную прокуратуру о произволе, творимом означенными сотрудниками.

Письмо Игоря Быстрова датировано 11 июля.

Ранее сахалинский промышленник Дмитрий Пашов назвал дело «Островного» в отношении Игоря Быстрова «только крючком в спорах другого масштаба». Развивать мысль бизнесмен не захотел.

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Как сообщало ИА REGNUM, рыбокомбинат «Островной» на курильском острове Шикотан впервые оказался в эпицентре громкого скандала в 2016 году, во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Работники пожаловались главе государства на рабские условия труда, невыплату зарплаты, на то, что собственники довели некогда мощный рыбокомбинат до ручки, набивая свои карманы. Путин поручил разобраться и возродить комбинат.

Поручение президента было выполнено, о чем Путину неоднократно отчитывались и губернатор Сахалина Олег Кожемяко, и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, и Росрыболовство. Курировал проект по возрождению «Островного» зампред правительства Сахалина Игорь Быстров. Для возрождения «Островного» была создана ТОР «Курилы» в которой, в отличие от других, не предусмотрено было ни рубля бюджетных вливаний. Инвестор — компания «Курильский универсальный комплекс» — взяла на себя обязательства реконструировать причальный комплекс, модернизировать производство, приобрести новые суда и так далее. «Островной» был возрожден, сегодня там современное производство, работники довольны зарплатой. Поручение президента выполнено. Но следствие усмотрело в этом злоупотребление властью, в отношении Игоря Быстрова возбуждено дело, его держат в СИЗО. Полпред Трутнев, экс-губернатор Сахалина Кожемяко, Росрыболовство молчат.

За Игоря Быстрова вступились только рабочие «Островного». Они вновь обратились на «прямую линию» президента, уже в 2019 году, с просьбой не допустить повторного развала комбината. Но в этот раз вопрос в эфир не попал.

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