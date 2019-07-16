Донецк, , 07:19 — REGNUM

Украинские силовики ошибочно уничтожили позиции своих коллег, заявил 15 июля начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов во время брифинга.

По его словам, инцидент произошёл во время использования машины разминирования УР-77 — она выпускает заряд, который ударной волной провоцирует срабатывание мин на определённой площади. Однако боевики ВСУ запустили снаряд без необходимого тормозного каната.

«В процессе полёта отказал двигатель, и заряд разминирования мощностью до полутонны упал на позиции украинских военнослужащих. В результате произошедшего позиция украинских карателей была полностью уничтожена, трое погибли, а 11 получили ранения и ожоги различной степени тяжести», — рассказал Безсонов.

Он отметил, что за прошлую неделю боевики 35-й бригады ВСУ дважды пытались нанести удар с помощью УР-77 по жилым районам города Докучаевска, однако, благодаря их непрофессионализму, жертв и разрушений удалось избежать

Как заявил представитель Народной милиции ДНР, ранее в результате обстрелов со стороны ВСУ погиб один защитник Донецкой Народной Республики.

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