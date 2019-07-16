Ираклион, Греция, , 07:21 — REGNUM

Подозреваемый в убийстве микробиолога из Дрезденского университета Сюзанны Итон дал признательные показания, передает немецкий канал n-tv со ссылкой на сообщения греческих средств массовой информации.

По подозрению в убийстве 59-летней женщины арестован 27-летний житель Крита. Вечером 15 июля он признался в преступлении и сказал, что убийство совершено по сексуальным мотивам. Некоторые греческие газеты сообщили, что подозреваемый известен в этой местности как психически больной. Он был вычислен при помощи ДНК-анализа.

Как сообщало ИА REGNUM, родившаяся в США Сюзанна Итон работала в Институте Макса Планка при Дрезденском университете в Германии. Женщина прибыла на Крит для участия в конференции Православной академии и пропала во время прогулки 4 июля.

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