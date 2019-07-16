Владивосток, , 04:57 — REGNUM

Во время пожара в многоэтажном доме на улице Часовитина во Владивостоке прогремел взрыв, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Очевидцы полагают, что причиной взрыва стал газовый баллон, который мог находиться в коридоре между квартирами.

Как рассказали в краевом МЧС, сообщение о пожаре в многоэтажном доме на улице Часовитина поступило 15 июля в 16:06 по местному времени, через 10 минут пожарные расчёты прибыли на место и приступили к тушению. Как оказалось, возгорание началось в общем коридоре, где было складировано различное имущество и хлам, в том числе автомобильные покрышки. Площадь пожара составила 20 кв.м.

В тушении пожара приняло участие 26 огнеборцев, по предварительным данным никто не пострадал, за исключением квартиры этажом ниже, которую залили водой.

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Как сообщало ИА REGNUM, в городе Жуковский Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре пяти человек, среди которых трое несовершеннолетних детей. По данным следствия, утром 15 июля в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела пяти человек, трое из которых дети в возрасте четырех, десяти и тринадцати лет. Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности».