Петропавловск-Камчатский, , 04:43 — REGNUM

На Камчатке группа граждан, именующих себя «гражданами СССР», объединившиеся в отдельное движение «Профсоюз Союз ССР», категорически отказываются оплачивать услуги ЖКХ, требуют не выставлять им счета. Услугами — электроэнергией и теплом, тем не менее, пользуются и накопили долгов уже на 8 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В ПАО «Камчатэнерго» поступают обращения от членов общественных движений «Вольный международный профессиональный союз» и «Профессиональный Союз ССР». Заявители требуют прекратить начислять им коммунальные платежи, на том основании, что они являются гражданами СССР и не подчиняются законам РФ. Всеми коммунальными услугами они, при этом, пользуются, наравне с остальными потребителями.

Членство в организациях, объединяющих «граждан СССР» предполагает разовый, либо регулярные платежи.

На сегодняшний день «граждане СССР» накопили долгов перед коммунальщиками, в общей сложности, более 8 млн рублей.

Взыскивать долги коммунальщикам приходится через суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года камчатцы, объявившие себя «гражданами СССР», уже заявляли об отказе оплачивать коммунальные услуги.

Коммунальные платежи на полуострове — одни из самых высоких в стране. За стандартную «двушку», в которой прописаны 4 человека, оплата в месяц составляет 18 тыс. рублей.