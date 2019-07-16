Южно-Сахалинск, , 04:14 — REGNUM

Землетрясение магнитудой 3,5 было зафиксировано в районе Южных Курил, сообщает агентство «Сахалин-Курилы» со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков располагался между островами Кунашир и Шикотан в Южно-Курильском проливе. В населенных пунктах острова Шикотан местные жители могли ощущать толчки силой в 2−3 балла. Очаг залегания землетрясения находился на глубине в 70 км. Разрушений и пострадавших не было, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля у берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения магнитудой от 4,5 до 5,1. Отмечалось, что жители населенных пунктов не ощутили подземных толчков. Угроза цунами не объявлялась.

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