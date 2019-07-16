Санкт-Петербург, , 03:07 — REGNUM

Автомобиль Kia Rio врезался в дерево на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости».

По их данным, автомобиль Largus выехал на проезжую часть, где в это время ехал Kia Rio. Водитель второй иномарки не справился с управлением, из-за чего врезался в дерево. В результате ДТП погиб 19-летний пассажир Kia Rio, еще один пассажир был госпитализирован с тяжелыми травмами. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с троллейбусом в Калининском районе Санкт-Петербурга. В результате столкновения погиб водитель автомобиля и его пассажирка. По факту ДТП проводится проверка.

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