Казань, , 23:22 — REGNUM

Пассажирский самолёт авиакомпании «Победа», следовавший из Казани в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. Об этом 15 июля сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

«Самолёт Boeing 737−800 вылетел в 20:50 из Казани в Санкт-Петербург. В связи с задымлением салона и возможными неисправностями в левом двигателе самолет в 21:25 вернулся в аэропорт вылета», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что на борту воздушного судна находились 185 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

Пресс-секретарь авиакомпании Елена Селиванова сообщила РИА Новости, что причиной возвращения авиалайнера стало попадание птицы в двигатель. При этом она отметила, что согласно предварительному заключению технических служб, самолёт повреждений не получил.

Следственный комитет начал проверку по факту инцидента. Для осмотра самолёта в аэропорт Казани направлена группа криминалистов.

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