Багдад, , 21:17 — REGNUM

Два человека погибли, 20 ранены при двух взрывах в районе Эль-Маалеф на В юго-западной части столицы Ирака прогремели два взрыва, сообщает 15 июля телеканал Sky News Arabia.

Багдад Defense.gov

По информации телеканала, в результате взрывов, произошедших в районе Эль-Маалеф, погибли два человека и ещё не менее 20 получили ранения.

Местные СМИ утверждают, что взрывы совершили смертники, которые не смогли добраться до одной из мечетей южнее Багдада, якобы являвшейся целью их террористической атаки.

Причины и подробности происшествия уточняют местные силовики.

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