Санкт-Петербург, 15 июля 2019, 20:10 — REGNUM
В Санкт-Петербурге теплоход «Метеор» протаранил причал на Дворцовой набережной. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает Росморречфлот.
Во время швартовки теплоход «Метеор» уткнулся носовой частью в причал. Судно получило незначительные повреждения носовой части.
В момент столкновения на «Метеоре» находились пассажиры. К счастью никто из них не пострадал. Все пассажиры самостоятельно покинули теплоход.
Отмечается, что «Метеор» своим ходом продолжил движение.