Санкт-Петербург, , 20:10 — REGNUM

В Санкт-Петербурге теплоход «Метеор» протаранил причал на Дворцовой набережной. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает Росморречфлот.

Во время швартовки теплоход «Метеор» уткнулся носовой частью в причал. Судно получило незначительные повреждения носовой части.

В момент столкновения на «Метеоре» находились пассажиры. К счастью никто из них не пострадал. Все пассажиры самостоятельно покинули теплоход.

Отмечается, что «Метеор» своим ходом продолжил движение.