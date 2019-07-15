Душанбе, , 18:35 — REGNUM

В результате схода селевых потоков на востоке Таджикистана в сельском округе Тавилдара нарушено автомобильное сообщение на 57 км автотрассы Лаби-Джар — Сангвор. Мощный грязевой поток снёс мост, подтоплены приусадебные участки. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана.

Как отметили в комитете, жертв нет, поголовью скота урон не нанесён. На место происшествия выехала рабочая группа, которую возглавил зампредседателя КЧС Рустам Шохиён. Он распорядился в кратчайшие сроки завершить работы по ликвидации последствий. Для этого на место переброшены все необходимые силы и средства.

Оценить ущерб пока невозможно, над этим в настоящее время работает комиссия по чрезвычайным ситуациям Сангворского района.

Отметим, что в Таджикистане сейчас температура воздуха днём прогревается до 40−43 градусов в центральных и северных районах и до 44−46 — в южных. КЧС ранее предупреждал население о повышении температуры и, как следствие, таянии ледников, что может привести к повышению уровня воды в реках Пяндж, Вахш, Заравшан и сходу селевых потоков, камнепадов.