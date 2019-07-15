Киев, , 18:30 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что сотрудники Управления государственной охраны будут привлечены к ответственности в случае признания их вины в ДТП с детскими автобусами в Запорожской области. Об этом он написал 15 июля на своей странице в Facebook.

Зеленский Цитата из к/ф «Слуга народа 3». реж Алексей Кирющенко. 2019. Украина

«Что касается ДТП в Запорожской области — это недопустимо. Если сотрудники УГО, которые ехали на микроавтобусе до Киева, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности. И, слава богу, что все остались живыми», — отметил Зеленский.

Напомним, накануне в украинских СМИ появилась информация о том, что автомобили кортежа главы государства столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов.

Источники «Страна.ua» в Управлении государственной охраны сообщили, что авария произошла при попытке автомобилей кортежа обогнать колонну автобусов. При этом собеседник издания отметил, что из-за нехватки кадров и плотного графика в УГО «водители не спят сутками».

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