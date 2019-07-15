Новоорск, , 19:11 — REGNUM

В Новоорске Оренбургской области дне 15 июля возникло возгорание сухой травы, которое переросло в крупный природный пожар. Вечером, с 18:00 местного времени (16:00 мск) в муниципальном образовании веден режим ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Из-за ЧП эвакуирован детский палаточный лагерь «Русские богатыри». Фронт пожара протяженный, на некоторых участках он локализован.

В случае ухудшения обстановки в готовность приведены вертолет Ми-8 Жуковского АСЦ МЧС России, дислоцирующийся в аэропорту «Оренбург», пожарный поезд и аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Оренбургской области.

В оренбургском МЧС отметили, что угроза распространения огня в настоящее время на населенные пункты отсутствует.

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