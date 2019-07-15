Кабул, , 18:00 — REGNUM

В результате взрыва на свадьбе на территории афганской провинции Кандагар десятки гостей свадьбы стали жертвами взрыва бомбы, сообщает 15 июля телеканал 1TV.

По предварительным данным, взорвалась мина, установленная на обочине дороги. Взрывом был поражён автомобиль с гостями свадьбы. Погибло не менее 11 человек, ещё 35 человек ранены.

Среди убитых и пострадавших много женщин и детей. Ответственность за этот взрыв ни одна из радикальных группировок на себя не взяла.

Местные власти и военные не исключают, что число погибших и раненых может вырасти.

Читайте ранее в этом сюжете: В Афганистане при взрыве придорожной мины погибли пять полицейских