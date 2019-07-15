Рига, , 17:50 — REGNUM

Пассажирский самолёт авиакомпании AirBaltic, выполнявший днём 15 июля рейс из Риги в Москву, экстренно вернулся в аэропорту вылета из-за технических проблем на борту.

Как сообщили в авиакомпании, вскоре после взлёта Boeing 737 в салоне и кабине пилота стал ощущаться необычный запах. Авиалайнер на тот момент ещё не покинул пределы Латвии, экипаж принял решение вернуться в Ригу.

В аэропорту перед прибытием самолёта были усилены меры безопасности. После посадки воздушного судна рейс BT428 был отменён, пассажиры были перерегистрированы на другие ближайшие рейсы на Москву.

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.