Махачкала, , 17:18 — REGNUM

Подземные толчки магнитудой 3,6 зафиксированы в Каспийском море недалеко от Махачкалы, сообщает 15 июля пресс-служба МЧС со ссылкой на Дагестанский филиал Геофизической службы Российской академии наук.

Уточняется, что землетрясение произошло в 70 км от Махачкалы и его эпицентр расположен на трёхкилометровой глубине.

Региональное управление МЧС через Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций известило местные власти о возможных последствиях.

Разрушений и пострадавших нет.

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