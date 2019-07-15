Сургут, Югра, , 16:38 — REGNUM

В Югре пока гражданин отсутствовал дома, снесли его единственное жильё — балок. Житель Сургута обратился по данному поводу с заявлением в правоохранительные органы, сообщает «СИА-ПРЕСС».

В балке без удобств сургутянин Виталий Г. прожил 12 лет. О том, что его единственное жильё снесут 12 июля, его никто не предупредил. Благо, что у мужчины были с собой паспорт, СНИЛС и телефон. Всё остальное нажитое оказалось под обломками, в том числе документы для получения пенсии, которые он собирал последние месяцы. На данный момент не известно, кому помешала времянка Виталия Г. Есть предположение, что это может быть бульдозер одной из строительных организаций, которая на подряде по благоустройству микрорайона.

В итоге выяснилось, что постройка Виталия Г. является самовольной. Однако и в этом случае действует определённый порядок сноса.

В администрации Сургута заявили, что мужчину должны были переселить, но он отказывался от предложенных вариантов.

Сургутянин обратился с заявлением в полицию. На место сноса уже выезжали сотрудники правоохранительных органов.

Отметим, что в Югре проходит беспрецедентная работа по переселению граждан из балков. По заявлению губернатора ХМАО Натальи Комаровой регион должен избавиться от балочного жилья к 2020 году.

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