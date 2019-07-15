Брянск, , 15:54 — REGNUM

Фокинский районный суд Брянска вынес приговор о резонансном деле в отношении водителя, врезавшегося в остановку общественного транспорта. Сергей Д. приговорен к шести годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщили 15 июля в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следствию понадобилось пять лет, чтобы установить истину. На момент аварии в автомобиле находились Сергей Д. и его знакомая Олеся С. Сначала мужчина признался, что сидел за рулём, потом в ходе следствия изменил показания и заявил, что машиной управляла его подруга.

«Суду были представлены доказательства, уличающие подсудимого, в том числе заключение дополнительной комплексной судебно-медицинской медико-криминалистической автотехнической экспертизы, согласно выводам которой в момент ДТП в салоне автомобиля Infinity мужчина находился за рулём транспортного средства на переднем левом сиденье», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд приговорил автомобилиста к шести годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии-поселении. На два года его также лишили права управления транспортными средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло в июне 2014 года на Московском проспекте. Иномарка на скорости 128 км/ч пролетела на красный свет, столкнулась с другим автомобилем и вылетела на остановку общественного транспорта. В результате аварии один человек получил тяжёлые травмы, 15-летняя школьница и 25-летний молодой человек скончались. Авария вызвала широкий общественный резонанс.