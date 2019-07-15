Рим, , 15:45 — REGNUM

Сотрудники правоохранительных органов проводят в окрестностях Рима спецоперацию по освобождению самовольно захваченного здания, передает Il Primato Nazionale в понедельник, 15 июля.

В здании, где ранее располагалась средняя школа, в настоящее время живут около 340 человек (в том числе 80 несовершеннолетних), большинство из которых — мигранты.

Находящиеся в здании во время штурма (который начался ночью и продолжается утром) оказывали сопротивление, в том числе методом строительства баррикад, отмечает издание.