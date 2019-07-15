Черкесск, , 15:33 — REGNUM

Трагически для туриста из Калининградской области завершился сплав на катамаране по горным рекам Карачаево-Черкесии. Мужчина погиб при переворачивании плавсредства. В настоящее время причины инцидента устанавливает Следственный комитет, сообщили ИА REGNUM 15 июля в ведомстве.

Чрезвычайное происшествие произошло 12 июля на реке Аксаут в Зеленчукском районе. Во время сплава катамаран перевернулся, в воде оказались четверо туристов из Калининграда. Троих из них удалось спасти, а четвертый — 54-летний мужчина — остался во время падения в перевернутом катамаране. Его унесло течением и прибило спустя несколько часов к левому берегу реки в четырёх километрах ниже по течению от села Хасаут-Греческое.

В настоящее время проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены все участники сплава.

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