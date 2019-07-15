Люберцы, Московская область, , 15:32 — REGNUM

Видео задержания участников уголовной сходки в подмосковных Люберцах опубликовано 15 июля на сайте ГУ МВД России по Московской области.

На кадрах три десятка мужчин лежат на полу лицами вниз в одном из ресторанов. Задержанные ведут себя спокойно, сопротивления не оказывают.

Ранее сообщалось, что всего было задержано и доставлено в полицию 32 участника встречи. В отношении них проводятся проверочные мероприятия, по каждому составлен протокол об административном правонарушении — неповиновение законным требованиям представителя власти (ч.2, ст. 20.1 КоАП РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, среди задержанных в ресторане оказался и внук криминального авторитета Аслана Усояна, известного под прозвищем Дед Хасан.

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