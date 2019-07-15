Сеул, , 15:57 — REGNUM

Около 60% случаев затопления автомобилей в Южной Кореи происходит в июле — августе во время сильных ливневых дождей. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Samsung Traffic Safety Research Institute.

По данным специалистов из исследовательского института, в период с января 2014 года по май 2019 года в стране было зафиксировано 6844 случаев затопления автомобилей, 59,5% которых, произошли в июле-августе.

Известно, что за пять лет ущерб составил 56,8 млрд вон (~$48,17 млн), то есть около 8,3 млн вон (~$7 040) на один автомобиль, что в 6,9 раз больше стоимости ремонта после обычного дорожно-транспортного происшествия.

Кроме того, ущерб одного импортного автомобиля оценивается в 20,68 млн вон (~$17 540), что в 3,8 раза больше, чем ущерб автомобиля южнокорейского производства.

Основной причиной наводнений являются проливные дожди. Так в период с 28 по 29 августа 2018 года в провинции Кёнгидо произошло 228 случая затопления, так как среднее количество выпавших осадков превысило 100 мм. Сумма ущерба составила 3,2 млрд вон (~$2,71 млн).