Уфа, , 15:11 — REGNUM

По подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») после ДТП с автобусом в Башкирии, в котором погибли шесть человек, задержан водитель — 32-летний житель Татарии. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Следствие установило, что 14 июля в момент аварии подозреваемый не справился с управлением, съехал с дороги, а автобус опрокинулся в кювет.

До настоящего момента следователи произвели осмотр места происшествия, в отношении погибших назначены судебно-медицинские экспертизы, с целью оценки степени вреда здоровью экспертизы проведут и в отношении пострадавших в аварии.

Кроме того, будет проведена техническая экспертизы автобуса для установления наличия нарушений при его эксплуатации.

В рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») планируется дать оценку действиям должностных лиц.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вечером 14 июля в Архангельском районе Башкирии на трассе Уфа-Белорецк рейсовый автобус марки King Long во время сильного дождя съехал в кювет и перевернулся. В автобусе находились 40 человек, шесть пассажиров погибли на месте происшествия. Пятнадцать человек были госпитализированы. Детей среди погибших не было. Водитель автобуса выжил и был направлен на медицинское освидетельствование. В автобусе находились туристы из Татарии, которые возвращались со сплава. Ранее предварительной причиной происшествия называлось то, что автобус на ровном участке дороги опрокинулся из-за сильного ливня.

Проверку обстоятельств инцидента проводит прокуратура. Расследование уголовных дел по факту происшествия находится на контроле у центрального аппарата Следственного комитета России.

Тела погибших планируется перевезти в Набережных Челны. В больницу скорой помощи города силами санитарной авиации также будут доставлены транспортабельные пострадавшие в аварии.

Ври главы Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

По его словам, водитель автобуса ранее неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости. Он добавил, что автобус был некачественным и при аварии сиденья у него просто оторвались. Пассажиры автобуса, «тоже, увы, очень беспечны». В основном, они все были не пристёгнуты ремнями безопасности.

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