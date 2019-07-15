Алма-Ата, Казахстан, , 15:12 — REGNUM

В системе электроснабжения Алма-Аты произошел массовый сбой, что повлияло на работу ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и работу каскадной ГЭС-Капчагай. Об этом 15 июля сообщает агентство «КазТАГ» со ссылкой на министерство энергетики республики.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проводятся восстановительные работы. Причины сбоя выясняются. Без электричества также остались прилегающие к Алма-Ате территории.

В департаменте полиции сообщили, что все перекрестки города находятся в режиме ручного регулирования. Метрополитен Алма-Аты также находится в нерабочем состоянии. В министерстве здравоохранения сообщили, что электроснабжение медучреждений обеспечено за счет автономных генераторов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля аким (мэр) Чимкента Габидулла Абдрахимов заявил, что компания Eurasian Resources Group (ERG) планирует построить на юге Казахстана газотурбинную электростанцию. Стоимость строительства оценивается в $500 млн.

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