Дербент, Дагестан, , 15:02 — REGNUM

Грузовой поезд сбил насмерть 46-летнего жителя дагестанского города Дербент. По данному факту проводится процессуальная проверка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.

Трагедия произошла сегодня, 15 июля, примерно в 00:30, между станциями «Дербент» и «Дагестанские Огни». По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение погибшим правил поведения на железнодорожных путях.

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта 2019 года в черте города Махачкалы, на станции «Шамхал», от удара током высокого напряжения скончался 15-летний подросток, забравшийся на вагон грузового поезда.