Томск, , 14:46 — REGNUM

В Томской области 15 июля ушёл из жизни заместитель губернатора — начальник областного департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений Александр Шестаков.

Чиновник умер после тяжёлой болезни, передают «Вести Томск». Информация о времени и месте прощания станет известна позже.

Справка ИА REGNUM (по материалам областной администрации): Александр Шестаков родился в 1950 году в Тамбовской области. В 1979 году окончил Омскую Высшую школу милиции МВД СССР. Трудовую деятельность начинал с должности токаря на тамбовском заводе «Электроприбор». Служил в органах внутренних дел, являлся начальником уголовного розыска УВД Томской области. Затем работал в ОАО «Восточная нефтяная компания», ОАО «Востокгазпром», ООО «Газпром газораспределение Томск». С 2012 по 2015 год был начальником контрольно-ревизионного управления администрации Томской области. С 2015 по 2017 год — замгубернатора Томской области — начальник контрольно-ревизионного управления областной администрации. С 2017 года являлся заместителем губернатора — начальником департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Томской области.