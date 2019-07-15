Жуковский, Московская область, , 14:41 — REGNUM

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек, среди которых трое детей, на пожаре в Жуковском Московской области, сообщает 15 июля пресс-служба регионального главного управления СКР.

По данным следствия, утром 15 июля в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела пяти человек, трое из которых дети в возрасте четырех, десяти и тринадцати лет. Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности».

В настоящее время осматривается место происшествия, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее двое детей погибли, ещё восемь человек пострадали в результате пожара в частном доме в Раменском городском округе в Московской области.

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