Веллингтон, , 16:13 — REGNUM

Владелец суши-бара в Новой Зеландии вызвал полицию, чтобы разобраться с неожиданными «неплательщиками», а именно маленькими пингвинами. Об этом 15 июля передает телерадиокомпания ВВС.

Инцидент произошел недалеко от железнодорожного вокзала Веллингтона. Владельцы заведения обнаружили «гостей», укрывавшихся под их строением суши-бара.

«Бродяги были пойманы в своем убежище констеблем Джоном Чжу», — сообщили в полиции города.

Отмечается, что в гавани Веллингтона обитает не менее 600 пар голубых пингвинов, однако зоозащитники впервые столкнулись с особями, чувствующими себя в городе столь уверенно.