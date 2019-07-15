посёлок Нижнекристалка , , 14:10 — REGNUM

В Оренбургской области в ночь на 15 июля бушевало ненастье. Из-за сильного ливня подтопленными оказались восемь частных жилых домов в поселке Нижнекристалка Красногвардейского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, подворья на улице Центральной стали жертвой потоков воды и грязи, стекающих с возвышенностей. Погибших и травмированных среди населения нет.

На место выехала оперативная группа Красногвардейского района и оперативная группа ФГКУ «10 ОФПС по Оренбургской области».

Добавим, что ранее синоптики прогнозировали сильный дождь, усиление ветра с порывами до 21 метра в секунду и высокие температуры воздуха на территории региона 14 июля. ГУ МЧС объявляло штормовое предупреждение.