Чародинский район, , 14:00 — REGNUM

Обильные дожди нанесли урон селу Гелиб в Чародинском районе Дагестана. Ливни вызвали повышение уровня воды в реке Кунчодаор, вследствие чего произошло частичное обрушение межпоселкового моста, сообщили ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе регионального МЧС.

ЧП произошло накануне, 14 июля, в первой половине дня. В результате без автомобильного сообщения остались села Ритляб и Гоаб с общим населением свыше 300 человек, более 70 из которых— дети.

По словам главы Чародинского района Мухидина Магомедова, объездной дороги в указанные населённые пункты нет, имеется лишь пешеходная переправа. Социально значимые объекты в этих сёлах отсутствуют. В чрезвычайном ведомстве добавили, что восстановить мост для движения автомобилей планируется сегодня, 15 июля, к 18:00.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня в селе Бежта Цунтинского района Дагестана обрушился самодельный мост. Вместе с конструкцией рухнули и четыре припаркованные машины. По данным МВД республики, причиной обрушения моста стало его ветхое состояние.

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