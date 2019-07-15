Кейптаун, , 14:08 — REGNUM

Власти Южной Африки ввели армию в пригороды портового города Кейптаун, чтобы остановить рост бандитизма, передает ВВС Africa.

Министр полиции Беки Селе сказал, что солдаты будут сотрудничать с полицией в операции по изъятию незаконного огнестрельного оружия и наркотиков.

Кейптаун окружен многочисленными городками, в которых процветают бандитское насилие, нищета и безработица. В минувшие выходные в одном из пострадавших от насилия районов города за 24 часа было убито не менее 13 человек.

Бандитская проблема Кейптауна насчитывает много десятилетий. Местные СМИ сообщают, что недавний всплеск насилия произошел из-за войны между соперничающими бандами. Министр Селе сказал, что развертывание армии является частью «чрезвычайных» мер, которые необходимо принять для обеспечения общественной безопасности.

«Мы будем ходить от двери к двери, мы будем собирать все незаконное огнестрельное оружие, мы задержим всех преступников, находящихся в розыске, мы задержим всех преступников, находящихся под залогом», — сказал Селе местным СМИ.

Текущее введение армии рассчитано на три месяца, однако может быть возобновлено. В последний раз для борьбы с бандами Кейптауна армия была введена в 2017 году.