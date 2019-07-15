Тбилиси, , 14:10 — REGNUM

Пакеты с радиоактивным изотопом тория намеревался провезти в Россию гражданин Армении, задержанный на грузино-армянской границе. Об этом говорится в сообщении грузинской службы госбезопасности, опубликованном 15 июля.

Радиоактивное вещество было расфасовано в четыре пакета общим весом около 62 кг. Экспертиза показала, что мужчина вёз в автомобиле торий-232, который считается ядерным материалом и опасен для здоровья человека.

Излучение на поверхности пакетов составляло до 18 микрозиверт в час при максимально безопасном уровне 0,5 микрозиверт в час. Возбуждено уголовное дело о незаконном обращении с радиоактивными веществами и нарушении правил перемещения товаров через границу. Задержанного поместили под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля в Турции полиция задержала автомобиль, в котором находилось радиоактивное вещество калифорний.

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