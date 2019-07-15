Москва, 15 июля 2019, 13:41 — REGNUM
В Москве 30-летняя женщина умерла в медицинском центре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.
Происшествие случилось 14 июля. При осмотре тела обнаружены следы от уколов. По словам врачей, женщина пришла на массаж лица.
«Со слов родственников, несколькими днями ранее, девушка также обращалась к другим специалистам для проведения различных косметологических процедур», — добавили в СК.
Следователи проводят проверку, назначена экспертиза, которая должна уточнить причину смерти.
Как сообщало ИА REGNUM, от жителей Москвы начали поступать жалобы на участившиеся звонки из коммерческих медицинских центров, предлагающих за деньги пройти обследование.
Читайте ранее в этом сюжете: Москвичей предупреждают о звонках недобросовестных медцентров