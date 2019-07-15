* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 13:32 — REGNUM

В Ростовской области погиб предполагаемый боевик террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Инцидент произошёл вблизи хутора Глинки Родионово-Несветайского района. Ещё двое членов группировки задержаны.

По предварительным данным, главарём террористической группировки оказался 27-летний уроженец Астраханской области. Во время задержания он открыл стрельбу по силовикам, затем произошёл взрыв. Предполагаемый боевик погиб на месте.

Тем временем появилась информация, что сотрудники ФСБ России задержали двух участников ячейки террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ростовской области. Эту информации ТАСС подтвердили в ведомстве.

«На след подозреваемых спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской террористической ячейки», — цитирует издание сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Остальные члены банды задержаны в Ростове-на-Дону. У них обнаружена взрывчатка, детонаторы и боеприпасы.